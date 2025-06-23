هاني شاكر يحيي حفلاً غنائيًا على مسرح البالون 18 يوليو المقبل

يحيي الفنان هاني شاكر حفلاً غنائيًا ينظمه البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وذلك يوم 18 يوليو المقبل على خشبة مسرح البالون.

يقام الحفل تحت رعاية وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبتوجيهاته لتطوير العروض الفنية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال.

ويقدم أمير الغناء العربي هاني شاكر خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه المميزة التي تحظى بمحبة الجمهور.

من جانبه، أعرب الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، عن سعادته بالحفل، قائلاً:

"سعيد جدًا بأن يكون أمير الغناء العربي هاني شاكر من بين النجوم الذين يلتقون بجمهور مسرح البالون خلال فترة رئاستي للقطاع."

وفي سياق آخر، يستضيف مسرح البالون حفلاً يوم الجمعة المقبل، يحييه الفنانان لؤي ومصطفى شوقي، احتفالًا بذكرى 30 يونيو.