مجلس النواب اللبناني يواصل مناقشة وإقرار الموازنة العامة لعام 2026

واصل مجلس النواب اللبناني، لليوم الثالث على التوالي استكمال مناقشة وإقرار الموازنة العامة لعام 2026.

وانعقدت الجلسة العامة للمجلس النيابي، اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضور النواب وعدد من الوزراء.

وكانت جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة، بدأت أول أمس الثلاثاء، بجلستين صباحية ومسائية واستؤنفت بجلستين صباحية ومسائية أمس الأربعاء، وتستكمل بجلسة مساء اليوم.

وتناوب على الكلام خلال جلسات مناقشة الموازنة عدد من النواب، انتقد معظمهم ضعف الإنفاق على الاستثمار في الموازنة، وعدم استنادها إلى رؤيا اقتصادية إصلاحية، وعدم خدمة الدين العام، في ظل تخلف لبنان عن سداد سندات اليوروبوند.

وأشاد بعض النواب، بإقرار الموازنة ضمن مهلها الدستورية، وبما تضمنته من توازن بين النفقات والإيرادات.

وأثار بعض النواب، خلال مداخلاتهم غياب الدولة عن مناطق في شمال لبنان منها مدينة طرابلس ومناطق في شرق لبنان، ولم تخلو بعض كلمات النواب من المداخلات السياسية، التي انتقدت الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، فيما انتقد بعضها قصور الحكومة عن حماية السيادة.