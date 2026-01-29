ذكرت وكالة «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، الخميس، أن مختلف فروع الجيش الإيراني تسلمت دفعة تضم ألف طائرة مسيّرة، في ظل تصاعد التوتر بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجوم إذا رفضت طهران إبرام اتفاق نووي.

وقال قائد الجيش الإيراني، أمير حاتمي: «بالنظر إلى التهديدات التي نواجهها، يحافظ الجيش على قدراته الاستراتيجية ويعززها لضمان سرعة القتال وفرض رد ساحق على أي معتد».

وأفاد التلفزيون الإيراني بأن الطائرات المسيّرة «صُممت بما يتناسب مع التهديدات الحديثة وتجارب حرب الأيام الاثني عشر، على يد خبراء الجيش وبالتعاون مع وزارة الدفاع».

وأضاف أنها «مصنّفة ضمن الفئات التدميرية والهجومية والاستطلاعية والحرب الإلكترونية، ومخصّصة لتدمير أهداف ثابتة ومتحركة محددة في البحر والجو والبر».

وقال حاتمي، عقب إصدار أمر إلحاق الطائرات المسيّرة البرية والبحرية، إن «الحفاظ على المزايا الاستراتيجية وتعزيزها بما يتناسب مع التهديدات المقبلة، من أجل القتال السريع والرد الحاسم على أي اعتداء أو معتدٍ، كان وسيبقى دائمًا على جدول أعمال الجيش».