حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم، الموعد الرسمي لإقامة مباراتي منتخب مصر الأول، أمام أنجولا والجابون، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة، من التصفيات الإفريقية، المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وتقرر إقامة مباراة أنجولا يوم 12 من شهر نوفمبر المقبل، وهي المواجهة الصعبة للمنتخب الوطني كونها ستقام خارج الديار.

وتقام مباراة المنتخب ضد الجابون في القاهرة، يوم 15 من شهر نوفمبر القادم.

ويتصدر منتخب مصر، منافسات المجموعة السادسة، برصيد 10 نقاط، ويأتي خلفه منتخب ليبيا بـ 6 نقاط والجابون بـ4 نقاط وأنجولا بـ 3 نقاط.

ويحتل منتخب مصر حاليا المركز السادس أفريقيا بعد تصنيف الفيفا الأخير الذى أوقعه فى المركز الـ44 عالميا، في المقابل، تحتل نيجيريا المركز الخامس أفريقيا والـ36 عالميا.

ورغم تقدم منتخب مصر4 مراكز، إلا أنه ظل في المركز السادس في قارة أفريقيا برصيد 1434.62 نقطة، خلف نيجيريا الخامس 1492.37، وقبل غانا السابع 1411.3 نقطة، وبناء على هذا التصنيف، يظل منتخب مصر في المستوى الثاني في قرعة الدور الثاني من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز في جميع المباريات المقبلة في التصفيات المونديالية، وكذلك بطولة كأس العرب رغم أنها غير مدرجة في الأجندة الدولية ولكن هذه المباريات يتم احتسابها في التصنيف لكن بنقاط أقل من نظيرتها المدرجة في الأجندة، وفى المقابل، يجب أن تتعثر نيجيريا فى مباراتيها أمام ليبيريا والرأس الأخضر فى تصفيات المونديال، حتى يصعد الفراعنة للمركز الخامس افريقيا.