محافظ أسوان: استثمار التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية في المعاملات للحد من الفساد

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أهمية استثمار التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية في جميع المعاملات المالية والإدارية للحد من الفساد المالي والإداري، والفصل الكامل بين مؤدي وطالب الخدمة

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان، مع شباب المبرمجين بمركز نظم المعلومات والتحول الرقمي، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والعميد أحمد دنش مدير عام المركز.

وخلال اللقاء، تابع المحافظ إطلاق البوابة الإلكترونية، وبدء تنفيذ التطبيقات المستحدثة كتطبيق عين المواطن والتي سيتم إجراء تجربة عملية لها من خلال الربط مع جهاز المحمول، بجانب تطبيق شهادة مخالفات البناء ومتابعة النظافة العامة والمواقع الهامة والحيوية، فضلاً عن تطبيقات عوائد التصالح وإدارة أصول وإيرادات الدولة والمنصة التفاعلية للتدريب، وإدارة الإعلانات.

وأكد المحافظ، أن تشغيل المظلة التكنولوجية بمبنى التحول الرقمي بديوان عام المحافظة بتكلفة 21 مليونا يحقق مفهوم الدولة وسياستها لميكنة ووصول الخدمات الحكومية للمواطنين في أسرع وأقل وقت ممكن تحقيقاً لرؤية مصر 2030، وخاصة أنها ترتبط بالأزرع التنفيذية لها والمتمثلة في 11 مركز تكنولوجي بمدن ومراكز المحافظة.

ووجه المحافظ، بضرورة التأكد من انتظام آلية العمل وتوافر وسائل التأمين العالي للحد من اختراق أو فيروسات، مع رصد أي مخالفات في الحال وتحقيق السيطرة الكاملة على المنظومة بكاميرات مراقبة ومتابعة فورية ووحدات إطفاء، بالإضافة إلى ربطها بشاشة عرض داخل مكتب المحافظ ليتابع أولاً بأول المعاملات ومدى انتظامها بشكل مباشر، وهو الذي يتكامل بالتأكد المستمر من صحة وسلامة البيانات والمعلومات قبل رفعها على التطبيق الخاص بها لتحقيق الشفافية الكاملة في التنفيذ.