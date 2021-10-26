البرهان يأمر بحل النقابات والاتحادات المهنية في السودان

أصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، قراراً بحل كافة اللجان التسيرية في كل مؤسسات الدولة، وفي النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، الذي كان ائتلافا من الناشطين في الانتفاضة على حكم الرئيس السابق عمر البشير، إلى الإضراب، وأمكن سماع الدعوة الإضراب العام عبر مكبرات الصوت في مساجد الخرطوم، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وقالت وزارة الإعلام السودانية، التي لا تزال موالية لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" إن الدستور الانتقالي لا يعطي الحق في إعلان حالة الطوارئ إلا لرئيس الوزراء وإن تصرفات الجيش تعد جريمة.

وأضافت أن حمدوك لا يزال هو ممثل السلطة الانتقالية الشرعية.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة رويترز، أن الاتصالات انقطعت في السودان، وذلك بعد يوم من سيطرة الجيش على السلطة في البلاد، فيما سقط 7 أشخاص قتلى في اشتباكات بين الجنود ومحتجين خرجوا إلى الشوارع.

ولم يصدر تأكيد رسمي لانقطاع الاتصالات، وقالت وكالة رويترز، إن خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية أصبحت محدودة للغاية.

واختفت مظاهر الحياة في العاصمة السودانية، حيث أغلقت المتاجر وتوقفت الخدمات، كما أغلق الجيش بعض الطرق وذلك بعد ليلة سادها الهدوء إلى حد كبير.

وفي وقت سابق، أعلن البرهان حل المجلس السيادي، الذي يضم في عضويته أعضاء من المدنيين والعسكريين والذي تأسس لتوجيه البلاد صوب الديمقراطية في أعقاب الإطاحة بعمر البشير في انتفاضة شعبية قبل عامين.

كما أعلن البرهان فرض حالة الطوارئ، وقال إن القوات المسلحة تحتاج لحماية الأمن، ووعد بإجراء انتخابات في يوليو 2023 وتسليم السلطة لحكومة مدنية حينذاك.

ونددت حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج بما يحدث في السودان وقالت إنها تشعر بقلق عميق على الوضع في البلاد.

ودعت هذه الحكومات قوات الأمن للإفراج عمن تم اعتقالهم دون سند قانوني وذلك وفقا لما ورد في بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية.