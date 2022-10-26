 بوتين يمدد المرسوم الخاص بفرض قيود على التجارة مع الدول غير الصديقة - بوابة الشروق
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بوتين يمدد المرسوم الخاص بفرض قيود على التجارة مع الدول غير الصديقة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
هديل هلال
نشر في: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 1:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 1:07 م

مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المرسوم الخاص بالقيود المفروضة على التجارة الخارجية بأنواعها كافة مع الدول غير الصديقة لعام 2023، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، اليوم الأربعاء.

وجاء في البيان الذي تم نشره على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية: «تم إجراء التعديلات على المرسوم الرئاسي المؤرخ 8 مارس 2022 رقم 100 بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في مجال النشاط الاقتصادي الأجنبي من أجل ضمان أمن روسيا، ويتم استبدال جملة (حتى 31 ديسمبر 2022) إلى (حتى 31 ديسمبر 2023)».

ووافق مجلس الوزراء الروسي على قائمة بهذه السلع في مارس.

ومن حيث قيود التصدير، فقد اشتملت على وجه الخصوص على المعدات التكنولوجية والاتصالات السلكية واللاسلكية والطبية والمركبات والآلات الزراعية والمعدات الكهربائية.

وأوضحت الحكومة أن تصدير هذه السلع يقتصر مؤقتا على جميع الدول الأجنبية، باستثناء الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

وأشار مجلس الوزراء الروسي، إلى أن هذا الإجراء ضروري لضمان استقرار السوق الروسية.

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