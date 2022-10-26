إيران: مقتل 9 أشخاص في هجوم إرهابي جنوبي البلاد

قال مسؤول إيراني بمحافظة فارس جنوبي إيران، إن هجوما ارهابيا استهدف مرقدا في مدينة شيراز مركز المحافظة ، أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين.

وأضاف مساعد الشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية بالمحافظة، إسماعيل محبي بور، في تصريح لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، أن هجوما إرهابيا وقع مساء اليوم الأربعاء في مرقد شاهجراغ؛ حيث اطلق عدد من المسلحين النار صوب الزوار.

وفي سياق متصل، أعلنت مصادر قضائية، أنه في حدود الساعة الخامسة و45 دقيقة من مساء اليوم الاربعاء، اطلق 3 مسلحين النار على زوار مرقد شاهجراغ .

ووفقا لهذا التقرير، فقد تم القبض على اثنين من العناصر المسلحة المعتدية، وسط استمرار البحث للعثور على العنصر الارهابي الثالث.