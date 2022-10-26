الأرصاد تعلن موعد انكسار موجة عدم الاستقرار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت أمس حالة من عدم الاستقرار، وحالة جوية حادة وسريعة، لافتة إلى أن المناطق الشمالية شهدت هطول أمطار متوسطة ورعدية، خلال فترات النهار والليل.

وأضافت خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن «اليوم يشهد انكسارًا لموجة عدم الاستقرار»، قائلة إن صور الأقمار الصناعية، توضح تحرك المنخفض الجوي الذي يؤثر على البلاد، نحو المناطق الشرقية.

ولفتت إلى أن «مناطق السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وخليج السويس، تتأثر اليوم بسحب وأمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة»، موضحة أن الأمطار الخفيفة تمتد لبعض مناطق الوجه البحري.

وأكدت أن الأمطار اليوم غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية للمواطنين، مجيبة عن موعد انكسار موجة عدم الاستقرار: «اليوم بدأنا نشهد تحسنًا في الأحوال الجوية، وغدًا تنتهي فرص الأمطار على أغلب المناطق».

وأشارت إلى انحسار فرص الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، غدًا الخميس، وقد تمتد فرصها الضعيفة إلى القاهرة الكبرى، قائلة إن البلاد تشهد غدًا تحسنًا في الأحوال الجوية، يستمر على مدار الأيام المقبلة.

وأوضحت أن درجات الحرارة لم تنخفض بشكل كبير رغم سقوط الأمطار والأجواء الخريفية، ناصحة المواطنين بارتداء الملابس الخريفية، خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر.

وذكرت أن الأجواء مائلة للحرارة نهارًا، ومائلة للبرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر، مناشدة قائدي المركبات، القيادة بهدوء تام واتباع كل تعليمات المرور، مع تكون الشبوة المائية في الساعات الأولى من الصباح.