الرئيس السيسي: كل بيت مصري يكافح من أجل حياة أبنائه في ظروف صعبة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كل بيت مصري يكافح من أجل حياة أبنائه وأسرته في ظروف صعبة.

وأضاف خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بذكرى انتصارات أكتوبر، مساء السبت، أن الدولة ستتغلب بفضل الله على ظروفها الراهنة، وستحقق كل ما تبتغيه.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة العمل الجاد والدؤوب بمشاركة الجميع، مشيرًا إلى ضرورة استلهام روح النصر التي حققت نصر أكتوبر رغم أن الفوارق لم تكن في صالح مصر لتحقيق الانتصار.

وشهد الرئيس السيسي، احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

وخلال الاحتفالية، شاهد الرئيس السيسي، فيلمًا تسجليًّا عن الحروب التي خاضتها مصر على مدار تاريخها، والبطولات التي تحققت على مدار السنوات الماضية بعنوان حكايات الأبطال.

واستُهلت فعالية الليلة، بتلاوة قرآنية تلاها القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي.