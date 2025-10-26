نائبة في البرلمان الأوروبي تقاطع زيارة رسمية لإسرائيل احتجاجا على ضم الضفة

أعلنت لوتشيا أنونزياتا، عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الديمقراطي الإيطالي (يسار الوسط) أنها لن تشارك في مهمة وفد البرلمان الأوروبي إلى إسرائيل المقررة خلال أيام، وذلك احتجاجًا على تصويت البرلمان الإسرائيلي لصالح ضم الضفة الغربية المحتلة وتصاعد عنف المستوطنين.

وقالت أنونزياتا، وهي صحفية تلفزيونية سابقة: "قررت عدم المشاركة في مهمة وفد البرلمان الأوروبي إلى إسرائيل، والتي جاءت بدعوة من الكنيست والمقررة الأسبوع المقبل."، وفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية أنسا.

وأضافت: "إن الموافقة الأخيرة على قانون ضم الضفة الغربية، إلى جانب الهجمات العشوائية المستمرة على الأمم المتحدة، تُظهر أن البرلمان الإسرائيلي غير مستعد للحديث عن السلام."

وأشارت أنونزياتا إلى أن قرارها تم بالتشاور مع قيادة الحزب الديمقراطي الإيطالي على المستوى الوطني.

كان البرلمان الإسرائيلي أقر مساء الأربعاء في تصويت أولي مشروع قانون يهدف لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.