حسم ريال مدريد كلاسيكو الدوري الإسباني بانتصار مثير أمام غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة «الليجا».

تقدم ريال مدريد عن طريق مبابي في الدقيقة 22 من عمر المباراة، ثم تعادل برشلونة عن طريق فيرمين لوبيز في الدقيقة 38، وأعاد جود بيلينجهام التقدم للملكي بهدف الفوز الثاني في الدقيقة 43، فيما أهدر كيليان مبابي ركلة جزاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 52، تصدى لها حارس مرمى برشلونة.

تفوق ريال مدريد لم يكن فقط على مستوى نتيجة المباراة، بل بالأرقام التي حققها تشابي ألونسو، المدير الفني الجديد للميرنجي، ونجمه الفرنسي كيليان مبابي.

ووفقًا لشبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، فإن فريق ريال مدريد سدد 23 مرة على مرمى برشلونة، في الظهور الأول للمدرب تشابي ألونسو في الكلاسيكو، وهو أعلى رقم لمدرب في المباراة الأولى له بالكلاسيكو بعد فرانك رايكارد، مدرب برشلونة في 2003 بواقع 21 تصويبة.

وأضافت الشبكة أن مبابي وصل للهدف رقم 12 له في شباك برشلونة، ليصبح في المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا في شباك الفريق الكتالوني في جميع المسابقات، خلف قدوته البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 20 هدفًا، ثم مواطنه كريم بنزيما برصيد 16 هدفًا.

بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 27، وابتعد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، موسعًا الفارق مع برشلونة إلى 5 نقاط، بعدما تجمد رصيد الفريق الكتالوني عند 22 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين فقط عن فياريال الثالث.