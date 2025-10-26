قال الروائي أحمد مراد، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك فارقا كبيرا بين السلام والاستسلام؛ معتبرًا أن فرض السلام من خلال القوة والقدرة على الدفاع عن البلد، يختلف عن الضعف والاضطرار لهذا الاختيار.

وأضاف في مداخلة هاتفية على برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر قناة "النهار"، مساء السبت، أن السلام خيار الدولة المصرية منذ عصور المصريين القدماء وحتى اليوم.

وذكر أن اختيار السلام له تبعات جيدة دائمًا، مقارنة بالقوة التي أحدثت خللًا في بعض الفترات التاريخية، معلقًا: "الواحد لازم يتعلم من أخطائه في التاريخ علشان نقدر نمشي بشكل كويس".

وتابع أن تكرار الأخطاء باختيار الحل العنيف والكراهية لا يؤدي لأي نتيجة إيجابية، مستشهدًا بجيل الخمسينات الذي خسر شبابه في الحروب الممتدة من 1956 حتى 1973، متمنيًا ألا يحدث نفس الموقف مع الأجيال الجديدة.

وأشار إلى أن العالم أدرك المنهجية السليمة للدولة المصرية، خصوصًا بعد اتفاقية شرم الشيخ، رغم الرفض السابق من داخل مصر وخارجها لهذه السياسة.

وأوضح احتفالية "انتصار أكتوبر السنوية" تتغير عامًا بعد عام، من تمجيد الحرب لإعلاء جهود السلام الذي لم يفهمه العالم منذ اتفاقية كامب ديفيد حتى اليوم، موضحًا أن العالم أصبح يدرك أهمية السلام، باعتباره "اللغة الأذكي" في التعامل لحفظ الأرواح وتنمية البشرية بعيدًا عن منطقة الحرب.

وأكد أن الأطفال هم لغة السلام باعتبارهم الأجيال الجديدة الخالية من الضغائن، مستكملا: "إحنا بنحقنها بالضغينة لي طب ما نحقنها بالسلام واحترام الأخر واحترام الأديان والاختلاف علشان نعيش في عالم أفضل".