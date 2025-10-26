 انتخابات مجلس النواب.. مؤتمر جماهيري بالجمرك لدعم مرشحي حزبي مستقبل وطن والجبهة الوطنية - بوابة الشروق
الأحد 26 أكتوبر 2025 9:25 م القاهرة
انتخابات مجلس النواب.. مؤتمر جماهيري بالجمرك لدعم مرشحي حزبي مستقبل وطن والجبهة الوطنية

محمد صابر
نشر في: الأحد 26 أكتوبر 2025 - 9:06 م | آخر تحديث: الأحد 26 أكتوبر 2025 - 9:06 م

شهدت منطقة الجمرك بمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، مؤتمرًا جماهيريًا لدعم مرشح حزب مستقبل وطن ومرشح حزب الجبهة الوطنية عن الدائرة الثالثة «الجمرك – المنشية – اللبان - باب شرق - سيدى جابر»، وذلك في إطار فعاليات الحزب استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025.

حضر المؤتمر عدد من القيادات الحزبية والشعبية، إلى جانب لفيف من أعضاء الحزب.

كما شهد المؤتمر حضورًا جماهيريًا لتأييد ودعم مرشح الحزب، واختتم بالتأكيد على التزام الجميع بروح المنافسة الشريفة والعمل المشترك من أجل مستقبل أفضل للإسكندرية وأبناء الدائرة الثالثة.

