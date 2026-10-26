وزيرة الإسكان: رفع تغطية الصرف الصحي إلى 82% بنهاية المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة

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- راندة المنشاوي: قانون تنظيم مرفق المياه الجديد يعزز جودة الخدمات ويحمي حقوق المستهلكين

- جارٍ تنفيذ 19 محطة تحلية جديدة لرفع الإنتاج إلى مليوني متر مكعب يوميا

- 99% نسبة تغطية مياه الشرب في مصر بطاقة 45.1 مليون متر مكعب يوميا

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصول نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية إلى 99% خلال عام 2026، بإجمالي طاقة تصميمية تبلغ 45.1 مليون متر مكعب يوميا.

وأوضحت الوزيرة أن نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي في الحضر والريف بلغت 70%، مع استهداف رفعها إلى 82% بنهاية المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، وصولا إلى التغطية الكاملة بنهاية المرحلة الثالثة.

جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي (IWWI 2026)، الذي يُعقد خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري.

وأضافت أن نسبة الفاقد في مياه الشرب تراجعت من 31% عام 2014 إلى 24.9% عام 2026، وتستهدف الوزارة خفضها إلى 20% بحلول 2030.

وأشارت الوزيرة إلى استهداف الدولة الوصول بطاقة تحلية مياه البحر إلى 10 ملايين متر مكعب يوميا بحلول عام 2050، لافتة إلى أن عدد محطات تحلية مياه البحر قفز إلى 129 محطة بطاقة 1.41 مليون متر مكعب يوميا، مقارنة بنحو 36 محطة عام 2014.

كما أشارت إلى تنفيذ 19 محطة إضافية حاليا لرفع الإجمالي إلى 148 محطة، بطاقة مليوني متر مكعب يوميا.

وأكدت إنشاء وحدة متخصصة للشراكة مع القطاع الخاص (PPP) لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات، لا سيما في مجالات تحلية المياه وإعادة الاستخدام.

ونوهت الوزيرة بأن نسبة التعاقدات المحلية للمعدات الكهروميكانيكية بلغت 70%، دعما لتوطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات، موضحة أن صدور قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 يمثل إطارا تشريعيا لتطوير القطاع وحماية حقوق المستهلكين.