محامية مؤسس موقع ويكيليكس تناشد دونالد ترامب العفو عنه

ناشدت ستيلا موريس، محامية جوليان أسانج مؤسس موقع التسريبات "ويكيليكس"، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعفو عنه.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، أن موريس ناشدت ترامب بذلك في تغريدة على موقع "تويتر"، داعية إياه إلى إعادته إلى أسرته مرة أخرى.

ولا يزال أسانج، 49 عاماً، يخضع للاحتجاز في بريطانيا انتظاراً لقرار القضاء بشأن تسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بالتجسس.

وكان القضاء البريطاني قد أعلن في سبتمبر الماضي أن على مؤسس موقع ويكيليكس الانتظار حتى موعد الانتخابات الأمريكية لمعرفة ما إذا كان سيتم تسليمُه لمواجهة تهم التجسس هناك من عدمه، حيث يواجه سانج 18 اتهاماً في الولايات المتحدة يتعلق بإصدار موقع ويكيليكس 500 ألف ملف سري عام 2010 يتناول جوانب العمليات العسكرية في أفغانستان والعراق.

ويُلاحَق أسانج، 49 عاماً، من قِبل القضاء الأمريكي بتهمة التجسس، ويمكن أن يُسجن لمدة 175 عاماً حال إدانته.

وجرى إيقاف مؤسس موقع ويكيليكس في أبريل 2019 بعد قضائه 7 أعوام في سفارة الإكوادور بلندن.