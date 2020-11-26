قالت والدة ميدو جابر لاعب سيراميكا كيلوباترا، إنها لا تعلم أي شيء عن نجلها منذ اختفائه، مطالبة بضرورة معرفة أسباب اختفائه والوصول إليه.

وأضافت باكية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن نجلها اختفى بشكل مفاجئ، ولا تعلم عن أي شيء، مضيفة: «أنا برفع صوتي لرئيس الجمهورية يعرف ابني راح فين، وهو كلمني الصبح قالي يا ماما هقفل تليفوني ماتقلقيش الساعة 7 بالتحديد».

وتابعت أنها تفاجئت من خلال منصات التواصل الاجتماعي باختفاء نجلها، مطالبة بضرورة الوقوف بجوارها ونجلها لحين العثور عليه مرة أخرى.



