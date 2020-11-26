كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 500 إصابة بكورونا للمرة الأولى منذ نحو 9 أشهر

سجلت كوريا الجنوبية، 583 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 32 ألفا و318 حالة.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها العدد اليومي للإصابات الجديدة بالفيروس في البلاد 500 إصابة منذ 6 مارس، عندما وصل الرقم إلى 518 بسبب تفشي واسع النطاق في مدينة دايجو الجنوبية الشرقية.

وقالت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه من بين الـ583 حالة جديدة، كان هنالك 553 إصابة محلية و30 إصابة وافدة من الخارج، ومن بين الإصابات الجديدة الوافدة من الخارج، كانت ست إصابات وافدة من الولايات المتحدة، تليها إندونيسيا بـأربعة إصابات، وسجلت كوريا الجنوبية حالتي وفاة جديدتين، ما رفع حصيلة الوفيات إلى 515، وارتفع إجمالي الأشخاص المتعافين إلى 26 ألفا و950 شخصا، بزيادة 125 شخصا عن اليوم السابق.