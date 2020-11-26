الخارجية العراقية: وزير الدفاع سيزور موسكو قريبا

صرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بأنه ناقش الوضع الأمني والعسكري في بلاده خلال زيارته التي يجريها إلى روسيا، مضيفا أن وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سيزور موسكو قريبا.

وقال حسين في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية نشرتها اليوم الخميس: "تطرقنا إلى الوضع العسكري والأمني ولكن ستكون هناك زيارة بالفعل لوزير الدفاع العراقي إلى موسكو قريبا".

وحول مسألة التسليح الروسي للجيش العراقي، قال: "لم نتطرق إلى هذه المسائل، تطرقنا إلى مجموعة من الملفات ومجموعة كبيرة من مذكرات التفاهم، حوالي 14 مذكرة تفاهم ونتمنى أن يتم التوقيع على هذه المذكرات في الاجتماع القادم للمجلس المشترك بين روسيا والعراق".

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف استعداد بلاده لتلبية الاحتياجات العسكرية العراقية من الصناعات الروسية.

وقال لافروف عقب مباحثاته مع وزير الخارجية العراقي أمس: "لطالما لعب بلدنا ولا يزال يلعب دورا مهما وكبيرا للغاية في ضمان القدرة الدفاعية للعراق، وتجهيز الجيش وقوات الأمن، بما في ذلك في سياق التهديدات الإرهابية. نحن على استعداد لتلبية أي احتياجات عراقية من المنتجات العسكرية الروسية الصنع".