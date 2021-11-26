بدأت دول أوروبية، اليوم، تشديد إجراءاتها للحد من انتشار السلالة الجديدة من متحور كورونا الذى تم رصده فى جنوب أفريقيا، عبر تعليق الرحلات أمام 6 دول فى القارة السمراء.

واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين تعليق الرحلات الآتية من جنوب القارة الأفريقية، بسبب رصد المتحور الجديد. وقالت فون دير لايين فى تغريدة على حسابها بموقع تويتر: «ستقترح المفوضية الأوروبية، بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء فيها، تعليق الرحلات الجوية الآتية من منطقة جنوب القارة الأفريقية بسبب المتحور (بى.1.1.529)»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلنت إيطاليا اليوم الجمعة فرض حظرا على دخول من زاروا مجموعة من دول جنوب القارة الأفريقية خلال الأربعة عشر يوما الماضية، بسبب انتشار سلالة جديدة من كورونا هناك.

وجاء في بيان أن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا وقع أمرا تنفيذيا بحظر دخول القادمين من جنوب أفريقيا وليسوتو وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وناميبيا وإسواتيني.

وقال سبيرانزا "يدرس علماؤنا المتحور الجديد وفي هذه الأثناء سنتوخى أكبر قدر من الحذر".

وأعلنت شؤون الطيران المدني البحرينية أنه تقرر إعادة تفعيل نظام قائمة الدول الحمراء بإدراج 6 دول على القائمة وهي جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وليسوتو، وإسواتيني. ونوهت بأنه سيتم تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء على جميع الرحلات الجوية، بما فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون مملكة البحرين بشكل مؤقت، ويستثنى من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في مملكة البحرين، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة لهذه الحالات. كما سيتم الإبقاء على جميع الإجراءات الأخرى التي تم الإعلان عنها مسبقاً للقادمين من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء.

كما أعلنت الدنمارك تحظر السفر "غير الضروري" إلى جنوب أفريقيا ودول إفريقية أخرى لمنع تفشي المتحور الجديد من فيروس كورونا.

بينما أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا اكتشاف أول إصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا.

وانضمت إسبانيا للدول التي تحظر السفر من وإلى جنوب افريقيا بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وقررت بريطانيا بالفعل، وبشكل مؤقت، حظر رحلات الطيران من جنوب إفريقيا وخمس دول مجاورة بسبب مخاوف انتشار السلالة الجديدة.

وكانت بريطانيا قد أعلنت قرارا مماثلا تجاه الدول الست، أمس الأول، قائلة إن «السلالة الجديدة هى أخطر طفرة مكتشفة حتى الآن».

وفى برلين، ذكر مصدر بوزارة الصحة أن ألمانيا ستعلن جنوب أفريقيا منطقة سلالة متحورة من فيروس كورونا، مضيفا أن القرار سيبدأ سريانه خلال ساعات وسيعنى أن شركات الطيران لم يُسمح لها بنقل أى أفراد من جنوب أفريقيا إلا الألمان.

فى سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل إصابة بالمتحور الجديد لكورونا. وقالت الوزارة إن «سجلت إصابة لدى شخص عائد من ملاوى» مشيرة إلى الاشتباه بحالتين أخريين لأشخاص عائدين من الخارج، وضعا فى الحجر الصحى.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت، من إمكانية إعلان حالة طوارئ بسبب المتحور الجديد، قائلا خلال اجتماع مع خبراء فى مجال الصحة إنه «أكثر عدوى من سلالة دلتا».

فى المقابل، قالت جنوب أفريقيا إن قرار بريطانيا يبدو «متسرعا» لأن حتى منظمة الصحة العالمية نفسها لم تقدم بعد أى مشورة بخصوص الخطوات التالية.

بدورها، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها «تتابع عن كثب» المتحور الجديد. وتعقد المنظمة، والجريدة ماثلة للطبع، اجتماعا لتحديد خطورة ذلك المتحور الذى يحمل ما لا يقل عن 10 نسخ مختلفة فى مقابل نسختين للمتحورة «دلتا».

إلى ذلك، قال علماء جنوب إفريقيين أنهم عاجزون عن الجزم بأن اللقاحات المتوافرة حاليا «فعالة فى محاربة السلالة الجديدة من الفيروس.

ورجح عالم الفيروسات الجنوب أفريقى شابير مادهى ــ فى تصريحات لقناة «ايه ان سى ايه» التلفزيونية فى جوهانسبرج ــ أن توفر اللقاحات الحالية ضد «كوفيدــ19» درجة محدودة من الوقاية ضد السلالة الجديدة.