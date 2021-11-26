إعلام إيطالي: افتتاح طريق الكباش مشهد آخر مذهل يعزز تراث مصر الأثري

سلطت وسائل إعلام إيطالية، اليوم، الضوء على فعاليات افتتاح طريق الكباش الأثري في مدينة الأقصر، في حفل جاء بعد أشهر من احتفال نقل المومياوات الملكية الذي أبهر العالم في أبريل الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" إنه بعد موكب نقل المومياوات الملكية في القاهرة في أبريل الماضي، نظمت مصر مشهد آخر مذهل يعزز تراثها الأثري لكن هذه المرة في الأقصر وذلك في وهج من الأضواء والجمال الهائل الذي نقلته اللقطات التليفزيونية الماهرة، حيث أعيد افتتاح "طريق الكباش" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جهتها، قالت وكالة "أجي" الإيطالية إن طريق الكباش في الأقصر عاد إلى مجده السابق، مشيرة إلى الاحتفال الكبير الذي أقيم في الأقصر لافتتاح الطريق الذى يبلغ طوله 2.7 كيلومتر ويحيط به حوالي 1200 تمثال.

بدورها، وصفت صحيفة "أفينيري" الإيطالية موقع الاحتفال بأنه موقع أثري مصري مهيب، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الترويج للموقع باعتباره أكبر متحف مفتوح في العالم.

إلى ذلك، قالت صحيفة "لا بريس" الإيطالية إن هذا هو الحفل الثاني خلال هذا العام تكريمًا للتراث الحضاري المصري، بعد تنظيم موكب في أبريل لنقل بعض المومياوات الملكية الشهيرة من المتحف المصري في القاهرة إلى متحف الحضارة الذي تم تشييده حديثًا في الفسطاط جنوب العاصمة.