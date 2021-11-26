 إصلاح خط مياه رئيسي بشمال سيناء.. وإعادة ضخ المياه لمدينة بئر العبد - بوابة الشروق
الجمعة 26 نوفمبر 2021 3:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟

النتـائـج تصويت

إصلاح خط مياه رئيسي بشمال سيناء.. وإعادة ضخ المياه لمدينة بئر العبد

مصطفى سنجر:
نشر في: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 3:25 م | آخر تحديث: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 3:25 م
تمكن فريق الصيانة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء من إصلاح كسر في خط المياه المغذي لمركز بئر العبد.

وأكد المهندس أحمد سعيد عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لتوزيع المياه والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء أنه تم التوجيه بسرعة حل جميع الكسور والشكاوى وتأمين امدادات المياه بنطاق عمل الشركة.
وأجرى فريق الصيانة بقطاع شرق القناة، عملية إصلاح خط المياه قطر 700مم الواصل لمحطة رافع المياه ببالوظة والمغذي لمدينة بئر العبد بشمال سيناء وإعادة ضخ المياه خلال فترة توقف لم تتجاوز 24 ساعة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك