تمكن فريق الصيانة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء من إصلاح كسر في خط المياه المغذي لمركز بئر العبد.



وأكد المهندس أحمد سعيد عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لتوزيع المياه والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء أنه تم التوجيه بسرعة حل جميع الكسور والشكاوى وتأمين امدادات المياه بنطاق عمل الشركة.

وأجرى فريق الصيانة بقطاع شرق القناة، عملية إصلاح خط المياه قطر 700مم الواصل لمحطة رافع المياه ببالوظة والمغذي لمدينة بئر العبد بشمال سيناء وإعادة ضخ المياه خلال فترة توقف لم تتجاوز 24 ساعة.