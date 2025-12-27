القناة 14 الإسرائيلية: إسرائيل تعترف بأرض الصومال مقابل استيعاب سكان غزة

أفادت القناة "14 الإسرائيلية" بأن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال جاء مقابل استيعاب سكان غزة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، الاعتراف رسميًا بجمهورية أرض الصومال، في خطوة وصفها بالتاريخية.

وأشارت القناة إلى أن الإعلان، الذي صيغ على نهج اتفاقيات "إبراهيم"، يتضمن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة وتعاون استراتيجي في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن "أرض الصومال ستضم سكان غزة مقابل هذا الاعتراف"، بحسب وكالة "معًا" الفلسطينية.

وقع على البيان المشترك كل من نتنياهو، ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، ورئيس جمهورية أرض الصومال الدكتور عبد الرحمن محمد عبد اللهي، حيث هنأ نتنياهو الرئيس عبد اللهي داعيًا إياه للقيام بأول زيارة رسمية من نوعها إلى إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، خلال حديثه مع الرئيس عبد اللهي، إن العلاقات بين البلدين ترسخت خلال العام الماضي من خلال حوار مستمر، وأضاف: "وقعنا اليوم اتفاقية اعتراف متبادل وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة، تشمل تعيين سفراء وافتتاح سفارات"، مشيرًا إلى أنه وجه مكتبه بالبدء الفوري في التواصل.

وفي جانب التعاون المدني، تعتزم إسرائيل توسيع شراكتها مع أرض الصومال فورًا في مجالات رئيسية تشمل الزراعة والتكنولوجيا، نقل المعرفة الإسرائيلية وتطوير مشاريع مشتركة، تعزيز أنظمة الرعاية الصحية، وتوسيع التجارة بين البلدين.