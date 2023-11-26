قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن إسرايئل لن تنجز مهمتها قبل إعادة كل المحتجزين من قطاع غزة.

وخلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، ادعى أن جيش الاحتلال تمكن من القضاء على قيادات بارزة في حركة حماس، شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر الماضي.

وزعم أنّ جيش الاحتلال مستعد لاستئناف الحرب بعد انتهاء الهدنة، وأن قواتهم تواصل الاستعدادات والحصول على العتاد لهذا الأمر.

ونوه بأنه تم إقرار الخطط المختلفة لاستئناف الحرب، حتى وإن جرى ذلك غدا، موضحا أنهم يهدفون لتحرير المحتجزين من قبضة حركة حماس، وأنهم يتحركون لهذا الغرض.

وفي اليوم الثالث للهدنة الإنسانية، أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن 39 أسيرا فلسطينيا هم من الأطفال وذلك في إطار الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال وحركة حماس ضمن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، تسلم جيش الاحتلال الإسرائيلي، المحتجزين الـ13 من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي الدفعة الثالثة من عملية تبادل الأسرى ضمن بنود الهدنة الإنسانية في غزة.