تداول ناشطون، على منصة إكس مقطع فيديو يُظهِر جنديا في جيش الاحتلال، يهدي حبيبته سلسلة كان قد سرقها من جثمان شهيدة فلسطينية من قطاع غزة.

وشوهد الجندي الإسرائيلي في الفيديو الذي بثته كذلك وسائل إعلام فلسطينية، وهو يستعرض السلسلة، في حين كان زميله يتحدث في رسالة إلى "حبيبة" الجندي، ويقول لها إنه اشترى لها سلسلة جديدة، مصنوعة في غزة.

وظهر الجندي الإسرائيلي، بعد ذلك، وهو يستعرض السلسلة مع زملائه، ثم أخذ يفحص ما إذا كانت أصلية أم مُقلّدة.

https://x.com/Step_Agency/status/1728785632741192165?s=20

وبحسب ناشطين فلسطينيين، فإنّ هذه السلسلة كانت لفتاة فلسطينية تستعد لزفافها قريبا، لكن استشهدت في إحدى الغارات الإسرائيلية على غزة.