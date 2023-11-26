مصلحة السجون الإسرائيلية: نستعد للإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين

قالت مصلحة السجون الإسرائيلية، إنها تستعد للإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين بناء على قرارات المستوى السياسي، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة «واينت» العبرية، نقلا عن مسئولين إسرائيليين، أن حركة «حماس» سلمت إسرائيل قائمة بأسماء المحتجزين الـ13 المتوقع إطلاق سراحهم اليوم الأحد.

وأعلنت صحيفة «هآرتس»، نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن السلطات الإسرائيلية تلقت قائمة بأسماء المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم في وقت لاحق اليوم الأحد، لكن لم يتم تحديد العدد الدقيق.

وبدأ يوم الجمعة العمل بهدنة إنسانية مدتها 4 أيام، بعد 49 يوما من الحرب على قطاع غزة، سيتم خلالها تبادل 50 محتجزًا إسرائيليًا مقابل 150 أسيرًا فلسطينيًا.

وسلمت «حماس» في اليوم الأول من الهدنة إسرائيل 13 محتجزًا من النساء والأطفال، و10 مواطنين تايلانديين وفلبينيين، فيما أفرجت إسرائيل عن 39 امرأة وطفلا.

وفي اليوم الثاني، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية إطلاق سراح 39 فلسطينيا، مقابل إفراج «حماس» عن 13 إسرائيليا و4 تايلانديين.