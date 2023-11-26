بايدن: سأواصل العمل مع السيسي وأمير قطر ورئيس وزراء إسرائيل لإطلاق سراح جميع الرهائن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إنه سيستمر في العمل مع الرئيس السيسي وأمير قطر ورئيس وزراء إسرائيل، لفعل كل ما هو ممكن من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي "لدي شعور بأن جميع الأطراف في المنطقة تعمل من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن".

وتابع الرئيس الأمريكي "أتمنى أن تستمر الهدنة طالما استمر إطلاق سراح الرهائن".

وأشار بايدن إلى أن حركة حماس أطلقت سراح رهينة أمريكية عمرها 4 أعوام وأنها في إسرائيل الآن.

وشدد على أن هدف واشنطن هو استمرار الهدنة من أجل دخول المساعدات وإطلاق سراح الرهائن.

ومنذ قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّ قواته تسلمت من الصليب الأحمر، الدفعة الثالثة من الأسرى المفرج عنهم اليوم، وأنهم في طريقهم إلى إسرائيل.