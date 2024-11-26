وزير الري: تنسيق لإطلاق مشروع إقليمي لتحلية المياه بين مصر والأردن وتونس والمغرب

أكد وزير الري الدكتور هاني سويلم، أهمية إدماج مفهوم WEFE NEXUS على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن مبادرة AWARe التي أطلقتها مصر في مؤتمر COP27 تمثل نموذجا ناجحا لتطبيق مفهوم WEFE NEXUS والتي يشارك فيها 30 دولة حتى الآن، مع توفير التمويل اللازم لتدريب 3000 متدرب من الدول الإفريقية في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ، موضحا أنه جاري التنسيق لإطلاق مشروع إقليمي للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء بالتعاون مع والأردن وتونس والمغرب تحت مظلة المبادرة، بالإضافة للتعاون في مجال التحلية مع دولتي السعودية والإمارات.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في جلسة "تعزيز الحلول المتكاملة للمياه والطاقة والغذاء لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة" ضمن فعاليات "الإسبوع العربى للتنمية المستدامة".

استعرض سويلم خلال الجلسة إجراءات تحقيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE NEXUS بالتكامل مع استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره، مشيرا ما تقوم به الدولة المصرية في مجال معالجة مياه الصرف الزراعى للاستفادة من المياه المعالجة في استصلاح مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية الجديدة.

ولفت سويلم إلى الدراسات البحثية الجارية لتحقيق الاعتماد على الطاقة الشمسية في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء بالتعاون مع عدد من الشركاء والذي يُعد أحد نماذج تطبيق مفهوم WEFE NEXUS، مشيرا إلى العديد من نماذج الترابط بين المياه والطاقة فى مصر مثل إنتاج الطاقة الكهربائية من السد العالى وعدد من القناطر الكبرى على نهر النيل ، وأيضا المشروعات المقترحات لتغطية المسحطات المائية بألواح الطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وفى ضوء السعي لتعظيم العائد من وحدة المياه فى الزراعة، أوضح سويلم أن الوزارة تحدد أولويات التحول للرى الحديث في الأراضي الرملية الملزمة بذلك طبقا للقانون، وأيضا مزارع قصب السكر والبساتين.

ونوه بمجهودات الوزارة في تطوير البحيرات مثل بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، حيث قامت الوزارة خلال العامين الماضيين بإجراءات متعددة لتحسين نوعية المياه بالبحيرة مما انعكس ايجابياً على تحسن انتاج الثروة السمكية بالبحيرة وأدى بالتبعية لتحسين الوضع الاقتصادي للصيادين بالمنطقة.

وفى مجال التكيف مع تغير المناخ بإستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة، أضاف أن الوزارة نفذت مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل" اعتمادا على مواد طبيعية صديقة للبيئة لحماية أطوال تصل إلى 69 كيلومتر بشمال الدلتا.

وأشار وزير الري لما تم خلال الفترة الماضية من زيادة الاهتمام البحثي بمفهوم WEFE NEXUS من خلال المعاهد البحثية التابعة للمركز القومى لبحوث المياه، مشيرا للتعاون القائم بين مصر ودولتي السعودية والإمارات في هذا المجال.