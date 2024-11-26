 غويانا تندد بتجاهل إسرائيل التام للقانون الدولي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غويانا تندد بتجاهل إسرائيل التام للقانون الدولي

وفا
نشر في: الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - 2:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - 2:33 ص

نددت ممثلة غويانا، بمزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأن "عملياته العسكرية دقيقة وموجهة"، مستشهدةً بقتل وتجويع النساء والأطفال الأبرياء في قطاع غزة.

وقالت إن "تجاهل إسرائيل التام للقانون الدولي هو ما يجعل ما يحدث في غزة خطأً جوهرياً"، متسائلة: "في أي سيناريو يعتمد دفاع دولة على القتل الوحشي لأكثر من 13 ألف طفل؟".

وأضافت: "لا يمكن لأي دولة عضو في الأمم المتحدة أن تستشهد بالمادة 51 من الميثاق للدفاع عن قتل وتشويه وتجويع النساء والأطفال الأبرياء وفي الوقت نفسه تخبر هذا المجلس أن عملياتها العسكرية دقيقة ومستهدفة."


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