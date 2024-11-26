أبو الغيط يؤكد التزام المنطقة العربية الثابت بالسلام والمبادئ الحقوقية والإنسانية

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، التزام المنطقة العربية الثابت بالسلام والمبادئ الحقوقية والإنسانية.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها بالإنابة عنه السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال، خلال أعمال المنتدى العالمي العاشر للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، بحضور كل من باولو رانخيل وزير الشئون الخارجية البرتغالي، وأنطونيو جوتيريش الامين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وميجيل أنجيل موراتينوس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الممثل السامي للأمين العام لتحالف الحضارات.

وقال أبو الغيط إن المنطقة العربية،التي احتضنت دورتين من منتديات تحالف الحضارات في كل من دولة قطر في 2011 وبالمملكة المغربية في 2022، تحرص تماشيا مع أحكام ميثاق الجامعة العربية على الإلتزام الثابت بالسلام والمبادئ الحقوقية والإنسانية، ونبذ العنف والنزاعات المسلحة التي تغذيها جروح التاريخ ومشاعر الظلم واليأس والإحباط وخاصة في الشرق الأوسط.

وأشار للتساؤلات التي تثار حول مصداقية القانون الدولي الإنساني في ظل تواصل شراسة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وتزايد الأعداد المهولة من الضحايا المدنيين الأبرياء.

وأوضح أبو الغيط أن الجميع يعلم الوضع الإنساني الكارثي في غزة مع إستمرار القصف والنزوح المتكرر، وعرقلة المساعدات الإغاثية، وحظر أنشطة "الأونروا “، واستهداف الدور السكنية والمنشآت العامة بما فيها المؤسسات التعليمية والمعالم الثقافية والأثرية وأماكن العبادة، مؤكدا على أن إستقرار هذا الفضاء الجيو - سياسي الحساس يمر حتما عبر الحلول السلمية بعيدا عن منطق القوة ودوامة العنف والدمار بما يضمن، بعد عقود طويلة وقاسية، كرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية في إرساء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ورؤية حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية.

وقال أبو الغيط إن الجامعة العربية كانت سباقة للانضمام إلى "مجموعة أصدقاء التحالف " منذ 2005، وإطلاق تعاون مؤسساتي طموح بالتوقيع على مذكرة تفاهم في يناير 2008.وعملت، بانفتاح على التجارب الوطنية للدول الأعضاء، على إعداد الخطة الاستراتيجية الموحدة لتحالف الحضارات التي اعتمدت في 2016 والتي يجري العمل على تحديثها برسم سنوات 2025-2029 وإثرائها بقضايا حيوية كالهجرة والتعليم والاعلام والشباب والتي ستعمّم على نقاط الاتصال العربية لدى التحالف لاستيفاء دراستها بشكل متكامل.

وأضاف: "دعوني أسجل بارتياح الخطوات الموفقة التي طبعت هذا التعاون، مثمنا المبادرات القيمة ل موراتينوس الممثل السامي للأمين العام لتحالف الحضارات، بما هو مشهود له من حنكة دبلوماسية وحس إنساني عال، ومنها على الخصوص خطة العمل 2026-2024 التي طرحت خلال الاجتماع الوزاري الأخير على هامش الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة 79 للجمعية العامة.

وأكد على أن المدخل القويم لإضفاء مزيد من النجاعة على هذا المسار الواعد يتمثل في الدعم المستمر لكافة الشركاء حكومات وبرلمانات وفاعلين محليين ومنظمات ومجتمع مدني ونخب فكرية وإعلامية وفنية ورياضية تؤمن برسالة حماية السلام، وقدسية الكرامة البشرية في نطاق مقاربة تشاركية ترتكز على التعاون وتضافر الجهود على مختلف المستويات الوطنية والاقليمية والكونية.