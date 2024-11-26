 روسيا: أوكرانيا استخدمت صواريخ أتاكمز الأمريكية في الهجمات على كورسك - بوابة الشروق
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روسيا: أوكرانيا استخدمت صواريخ أتاكمز الأمريكية في الهجمات على كورسك

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - 11:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - 11:02 م

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا استخدمت صواريخ أتاكمز أمريكية الصنع طويلة المدى في هجمات على منطقة كورسك غربي روسيا في مطلع الأسبوع الجاري.

وكتبت وزارة الدفاع عبر تطبيق تليجرام أنه لم يتم التمكن من اعتراض ثلاثة صواريخ على الأقل، وأن الجيش الروسي يستعد للرد على الضربات الصاروخية.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه تم إطلاق خمسة صواريخ أتاكمز في الهجوم الأول على نظام مضاد للطائرات من صواريخ من طراز إس- 400 يوم السبت. وأفادت تقارير بتدمير ثلاثة صوريخ، بينما أصاب صاروخان هدفيهما، مما أسفر عن إصابة الطاقم وإحداث أضرار في محطة رادار.

وأضافت الوزارة أنه تم إسقاط سبعة من صواريخ أتاكمز الثمانية، في هجوم آخر على مطار. وأسفر الهجوم عن إصابة جنديين والإضرار بالبنية التحتية.

وعادة لا تعترف موسكو بالهجمات الأوكرانية التي تصيب أهدافا عسكرية. 

وردا على سماح الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا باستخدام صواريخ اتاكمز لضرب العمق الروسي ، شنت موسكو هجوما بصاروخ تجريبي متوسط المدى فرط صوتي يطلق علي اوريشنيك، على دنيبرو الأوكرانية .


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