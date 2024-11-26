لافروف يهاجم إعلان الناتو بإمكانية توجيه ضربات استباقية ضد روسيا : تجرد من كل القيود الأخلاقية

• ومجلس الأمن الروسي: نقل أسلحة نووية إلى كييف تمهيدا لصراع نووي

انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، حديث الناتو عن إمكانية توجيه ضربة وقائية لروسيا، قائلاً في اجتماع لرؤساء الأجهزة الأمنية وأجهزة المخابرات في دول رابطة الدول المستقلة صباح اليوم أن : "الناتو تخلى بالفعل عن كل القيود الأخلاقية".

وقال لافروف في حديثه الذي نقلته وكالة سبوتنك الروسية: "قبل بضعة أيام فقط، صرح رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي بشكل مباشر... أنه من أجل تحقيق الأهداف الدفاعية والدفاع عن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، من الضروري ضرب الأهداف بشكل استباقي لتلك الأهداف الموجودة على الأراضي الروسية، والتي في رأي الناتو، قد تشكل تهديدًا لحلف الدول الأعضاء".

وتابع: "أعتقد أنه ليس هناك ما يمكن التعليق عليه هنا، كل ما في الأمر هو أنه تم التخلي عن كل القيود الأخلاقية وتم بالفعل الإعلان عن النوايا الحقيقية".

وفي وقت سابق، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مرسوم أسس العقيدة النووية لسياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي.

في سياق آخر، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، عبر قناته على تطبيق "تلجرام ، أنه يمكن اعتبار التهديد بنقل الأسلحة النووية إلى كييف بمثابة استعداد لصراع نووي مع روسيا.

وتأتي تصريحات ميدفيديف تعليقا على المناقشات الجارية في الغرب حول إمكانية نقل الأسلحة النووية إلى أوكرانيا.