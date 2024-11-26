وزير الاقتصاد الألماني يحذر من عواقب زيادة الجمارك الأمريكية

حذر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك من عواقب زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الأجنبية.

وقال هابيك في مؤتمر صناعي ببرلين اليوم الثلاثاء إنه في النهاية سيخسر الجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق عن رسوم جمركية إضافية على بضائع قادمة من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى رسوم جمركية إضافية على بضائع قادمة من الصين.

وقال هابيك إنه يعرف فقط تصريحات ترامب من الحملة الانتخابية ولن يتكهن بما سيحدث بعد ذلك، وأضاف: "بالطبع، قرارات الليلة الماضية قد تعطي إشارة إلى أن الأمر برمته خطير للغاية"، مؤكدا ضرورة أن يتخذ الاتحاد الأوروبي رد فعل موحد تجاه هذا الأمر "دون تقسيم نفسه إلى كتلتين أو ثلاث كتل من البلدان".

وقد هدد ترامب من قبل بفرض رسوم جمركية أعلى على الواردات ــ بما في ذلك الواردات من أوروبا. وقد يكون لذلك تأثير خطير على الاقتصاد الألماني القائم على التصدير. وقال هابيك: "نحن أقوى عندما نتعاون، ونضعف عندما نتنافس، أو نتنافس بشكل يؤدي إلى إضعاف الجوهر الاقتصادي للدول الأخرى".

ومن جانبه قال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، زيجفريد روسفورم: "الليلة استهدفت خطط ترامب بشأن التعريفات الجمركية الجديدة أمريكا الشمالية وكندا والمكسيك، والصين أيضا... من حيث المبدأ، يمكننا الانتظار حتى يظهر الاتحاد الأوروبي وألمانيا في القائمة. وهذا من شأنه أن يلحق بنا ضررا كبيرا".

وفي المقابل أعرب روسفورم عن قناعته التامة بأن ذلك سيتسبب أيضا في أضرار جسيمة للاقتصاد الأمريكي، مضيفا أن خطط ترامب من شأنها أن تزيد الضغوط التنافسية على ألمانيا وأوروبا.