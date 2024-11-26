نتنياهو: أحد أسباب وقف إطلاق النار مع حزب الله هو إخراج حماس من الصورة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن المجلس الوزاري المصغر وافق على وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضاف في كلمة له، مساء الثلاثاء، أن إسرائيل ستضرب حزب الله إذا انتهك اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرًا إلى أن أحد أسباب وقف إطلاق النار مع حزب الله هو فصل الجبهات وإخراج حركة حماس تماما من الصورة.



وأشار إلى أن الاتفاق الجيد هو الذي يمكن تطبيقه، مؤكدا أنهم سيطبقون ذلك ويعيدون سكان الشمال إلى مناطقهم، لافتًا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار يعني أننا التركيز على التهديد الإيراني الآن.

ومساء الثلاثاء، وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.

وكانت إسرائيل قد شنت موجة من الغارات الجوية على بيروت اليوم الثلاثاء قبل اجتماع المجلس الأمني لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، والذي قد يدخل حيز التنفيذ غدا الأربعاء.