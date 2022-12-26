 وزير الخارجية السعودي يستعرض مع نظيره الباكستاني أوجه تعزيز الأمن والسلم الدوليين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية السعودي يستعرض مع نظيره الباكستاني أوجه تعزيز الأمن والسلم الدوليين

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 26 ديسمبر 2022 - 6:09 م | آخر تحديث: الإثنين 26 ديسمبر 2022 - 6:09 م
استعرض وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع نظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري اليوم الإثنين، أوجه تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس"، أن الوزير فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا، اليوم من نظيره الباكستاني.

وأضافت الوكالة، أن الجانبين استعرضا "العلاقات السعودية الباكستانية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأوجه تكثيف الجهود المشتركة التي من شأنها تعزيز الأمن والسلم الدوليين".

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