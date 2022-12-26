10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع ملابس في مدينة السادات

تكثف قوات الحماية المدنية والإطفاء في محافظة المنوفية، من جهودها؛ للسيطرة على حريق مصنع ملابس بمدينة السادات، الذي امتد على مدار ساعتين.



وأكد مصدر أنه تم الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بالمنطقة الصناعية السادسة بمدينة السادات، حيث تصاعدت ألسنة النيران بكثافة كبيرة.



وتستمر جهود الحماية المدنية والإطفاء في السيطرة على الحريق والانتهاء منه.



وأكد مصدر أنه لا يوجد إصابات أو وفيات في الحريق، فيما سيتم تحديد سببه عقب الانتهاء من عمليات الإطفاء.



كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف تحسبا لوجود حالات اختناق من الحريق ولكن حتى الآن لا يوجد أي إصابات.



كما ستجري قوات الحماية المدنية أعمال التبريد عقب الانتهاء من عمليات الإطفاء.