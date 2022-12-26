كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تطبيق منظومة التحول الرقمي وإيقاف العمل بالفواتير الورقية.

وقال خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "مساحة حرة"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إن الوزارة بدأت في تطبيق منظومة التحول الرقمي منذ فترة ليست بالقليلة، وذلك من خلال دفع قيمة الفاتورة باستخدام كود السداد الإلكتروني، مؤكدا أن المواطن ليس بحاجة لانتظار الإيصال الورقي من المحصل.

واشار إلى إتاحة وزارة الكهرباء لطرق ووسائل دفع متنوعة؛ تتمثل في الدفع من خلال بطاقات الائتمان بواسطة أجهزة تم توفيرها مع المحصلين، موضحا أن الأجهزة تقوم بشحن العدادات التي تعمل بالية البطاقات مسبوقة الدفع، كما يمكن الشحن من خلال تطبيقات الهاتف المحمول.

وأكد أن الوزارة منحت مهلة "48" ساعة إضافية لتجديد فاترة العداد دون قطع الكهرباء، وذلك من خلال وضع الكارت داخل عداد الكهرباء، عقب انتهاء الشحن، مشيرا إلى أن تطبيق المنظومة الإليكترونية يمر وفق عدة مراحل.

وأضاف أن الوزارة تسير وفق خطة تدريجية لتطبيق منظومة العدادات الكودية والذكية، لافتا إلى الوصول إلى تركيب 14 مليون عداد مسبوق الدفع ويتبقى ما يقارب 28 مليونا.

وأوضح أن الوزارة تحرص على تطبيق المنظومة من خلال آلية تصنيع محلية المنشأ، بالتعاون مع الشركات المحلية المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة تتسلم سنويا 3 ملايين عداد من الشركات المصنعة.