 إسبانيا: مصرع وإصابة 9 أشخاص جراء سقوط حافلة في نهر - بوابة الشروق
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إسبانيا: مصرع وإصابة 9 أشخاص جراء سقوط حافلة في نهر

أ ش أ
نشر في: الإثنين 26 ديسمبر 2022 - 3:15 م | آخر تحديث: الإثنين 26 ديسمبر 2022 - 3:15 م

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الاثنين، مصرع 7 أشخاص وإصابة اثنين آخرين، جراء انحراف حافلة عن الطريق فوق جسر وسقوطها في نهر من ارتفاع 30 مترا.

وقال المفوض الحكومي عن منطقة "غاليسيا" خوسيه مينونيس، وفقا لشبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، إن سبب سقوط الحافلة من على الجسر لم يتضح بعد، إلا أن الطقس السيئ من المحتمل أن يكون السبب وراء الحادث.

وتم إبلاغ خدمات الطوارئ بالحادث، الذي وقع عشية عيد الميلاد في منطقة "غاليسيا" الجبلية الواقعة شمال غرب البلاد، من قبل قائد دراجة نارية شاهد سور الجسر المكسور بينما كان يقود مركبته في طقس ممطر.


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