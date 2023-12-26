صفارات الإنذار تدوي مجددا في مجتمعات بجنوب إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت مجددا في إسرائيل في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في المجتمعات الواقعة على طول الحدود مع قطاع غزة تحسبا لإطلاق صواريخ.

وكثف الجيش الإسرائيلي عملياته ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة للقوات بالقطاع الساحلي إن إسرائيل "ستكثف القتال في الأيام المقبلة".

وتحدث نتنياهو عن معركة طويلة، لم تكن نهايتها في الأفق، ومن جانبها، رفضت حماس وقفا مؤقتا لإطلاق النار في الحرب ودعت إلى وقف دائم لإطلاق النار، وجاء ذلك ردا على تقرير إعلامي عربي أفاد بأن مصر وضعت مسودة لإنهاء تدريجي للحرب.

واندلع الهجوم الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة بسبب الهجوم الذي شنته حماس وغيرها من الجماعات في 7 أكتوبر في إسرائيل بالقرب من الحدود مع غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص، معظمهم من المدنيين.

وردت إسرائيل بغارات جوية واسعة النطاق وهجوم بري قتل فيه، وفقا للسلطات الصحية التي تسيطر عليها حماس، أكثر من 20 ألفا و600 شخص وأصيب أكثر من 54 ألفا و500 شخص حتى الآن.

وقالت هيئات مختلفة تابعة للأمم المتحدة في الماضي إن الأرقام الصادرة عن السلطات الصحية في غزة ذات مصداقية.