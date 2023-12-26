 محمود عباس: نتنياهو يستهدف القضاء علينا.. والسلطة موجودة في غزة بكوادرها ومؤسساتها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محمود عباس: نتنياهو يستهدف القضاء علينا.. والسلطة موجودة في غزة بكوادرها ومؤسساتها

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 10:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 10:50 م

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنّ مخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو القضاء على الوجود الفلسطيني.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، وعُرضت مساء الثلاثاء، أن كل الحكومات الإسرائيلية عملت على هذا المخطط ولا يمكن تبرئتها.

وأشار إلى أنّ السلطة الفلسطينية كانت موجودة في غزة رغم انقلاب حركة حماس في 2007، لكنها كانت موجودة ولم نتغير عن القطاع إطلاقا.

ولفت إلى أن السلطة موجودة في غزة بمؤسساتها وكوادرها وشبابها، موضحا أنّ السلطة تدفع للمواطنين وللمؤسسات والخدمات 140 مليون دولار شهريا.


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