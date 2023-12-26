قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنّ مخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو القضاء على الوجود الفلسطيني.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، وعُرضت مساء الثلاثاء، أن كل الحكومات الإسرائيلية عملت على هذا المخطط ولا يمكن تبرئتها.

وأشار إلى أنّ السلطة الفلسطينية كانت موجودة في غزة رغم انقلاب حركة حماس في 2007، لكنها كانت موجودة ولم نتغير عن القطاع إطلاقا.

ولفت إلى أن السلطة موجودة في غزة بمؤسساتها وكوادرها وشبابها، موضحا أنّ السلطة تدفع للمواطنين وللمؤسسات والخدمات 140 مليون دولار شهريا.