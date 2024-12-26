حماس تدين اغتيال 5 صحفيين في غزة: جريمة حرب مروعة

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال المجرم فجر اليوم، باغتيال خمسة صحفيين فلسطينيين وهم على رأس عملهم في تغطية مستجدات العدوان الإرهابي على مخيم النصيرات للاجئين، وسط قطاع غزة، هي جريمة حرب مروعة، واستهداف متعمد للعمل الصحفي الفلسطيني بهدف إرهاب الصحفيين وثنيهم عن أداء رسالتهم الإنسانية في تغطية الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس: «إننا وإذ ننعى هذه الكوكبة من الشهداء الصحفيين الأبطال الذين واصلوا عملهم بكل شجاعة وعزيمة لفضح جرائم العدو بحق شعبنا وأرضنا، لنؤكد بأن صحفيينا مستمرون في أداء رسالتهم الإعلامية والإنسانية في تغطية جرائم الاحتلال البشعة بحق شعبنا، وفي إكمال مسيرة زملائهم الصحفيين الذين قضوا نتيجة الإرهاب الصهيوني المتعمد بحقهم».

وطالبت المؤسسات والمنظمات الصحفية الدولية بإدانة هذه الجرائم الوحشية بحقّ الصحفيين الفلسطينيين، وفرض عقوبات على الاحتلال ومقاطعته بسبب جرائمه المتعمدة بحق الصحفيين، والعمل على رفع القضايا أمام المحاكم الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال الإرهابيين على جرائمهم بحق الصحفيين، وكل جرائمهم وعدوانهم الهمجي على الشعب الفلسطيني وأرضه.

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 201، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد عدد من الصحفيين العاملين في قناة القدس اليوم الفضائية، وهم: المراسل فيصل أبو القمصان، والمصور أيمن الجدي، وإبراهيم الشيخ علي، ومحمد اللدعة، وفادي حسونة.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف سيارة البث الخارجي التابعة لقناة القدس اليوم الفضائية، واغتال الزملاء الصحفيين الخمسة أثناء تأدية عملهم الصحفي في مخيم النصيرات (وسط قطاع غزة).

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة