الدفاع الروسية: إسقاط 77 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة الماضية، 77 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وجاء في بيان للوزارة: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 77 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 34 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولجوجراد، و23 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كالوجا، و5 أخرى فوق القرم"، وفقا لوكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك).

وأضاف البيان، "كما تم إسقاط 3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة موسكو، إحداها كانت في طريقها إلى موسكو، و3 طائرات مسيرة فوق البحر الأسود، ومسيرتان فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وطائرة مسيرة واحدة فوق بحر آزوف".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.