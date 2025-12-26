علي ناصر محمد: نصحت الملك حسين باحتجاز قادة يمنيين لتفادي حرب كانت وشيكة

قال علي ناصر محمد رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق، إنه قدّم نصيحة مباشرة للعاهل الأردني الراحل الملك حسين، بضرورة عدم السماح للأطراف اليمنية بمغادرة عمّان قبل حسم الخلافات القائمة بينهم، وذلك بحضور الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح.

وأضاف خلال لقائه مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه اقترح أن يستمر بقاء الرئيس ونائبه علي سالم البيض في الأردن أيامًا أو حتى أسابيع، إلى حين تصفية الخلافات بالكامل، والعودة بعدها إلى صنعاء برفقة الملك حسين، ليؤدي نائب الرئيس اليمين الدستورية، لافتًا إلى أن البيض كان يشغل منصب نائب الرئيس دون أن يؤدي القسم الرسمي.

وأوضح أنه دعا، عقب تلك الخطوة، إلى زيارة العاصمة صنعاء ثم التوجه إلى عدن لعقد اجتماع لمجلس الوزراء هناك، معتبرًا أن عدن كانت تمثل آنذاك العاصمة التاريخية والسياسية والاقتصادية للبلاد.

وأشار إلى أن عقد الاجتماع فيها كان من شأنه الإسهام في تطبيع الأوضاع واحتواء الأزمة، مؤكدا أن أي خلاف غير معالج بين القيادة السياسية كان سيقود حتمًا إلى صراع مسلح وحرب جديدة لا يحتملها اليمن.

ولفت إلى أن الملك حسين أبدى موافقته على هذه المقترحات، لكنه عبّر في الوقت نفسه عن خشيته من اندلاع الحرب، محذرًا الرئيس علي عبد الله صالح من أن اليمن لا تحتمل صراعًا جديدًا، قبل أن يغادر عمّان.

وكشف ناصر أن توقعاته تحققت، إذ جرى في اليوم التالي توقيع "وثيقة العهد والاتفاق" من قبل مختلف القيادات اليمنية، بحضور الملك حسين، غير أن الخلافات سرعان ما عادت إلى الظهور، حيث جمع الملك في اليوم التالي الرئيس ونائبه، ليختلفا مجددًا بعد ساعات فقط من توقيع الوثيقة.