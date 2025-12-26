تشكيل جنوب أفريقيا لمواجهة مصر في كأس أمم أفريقيا 2025

أعلن هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، تشكيل «البافانا بافانا» لمواجهة منتخب مصر، في الخامسة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب أدرار بمدينة أكادير، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وكان منتخب جنوب أفريقيا قد فاز على أنجولا في مباراته الأولى بنتيجة 2-1، بينما حقق منتخب مصر الفوز على زيمبابوي بالنتيجة نفسها.

وجاء تشكيل جنوب أفريقيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: رونين ويليامز

الدفاع: خوليسو موداو - سيابونجا نجيزانا - مبيكيزيلي مبوكازي - أوبري موديبا

الوسط: تيبوهو موكوينا - سفيسيلو سيثول - أوسوين أبوليس - ثالينتي مباثا

الهجوم: تسيبانج موريمي - لايل فوستر

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

سميث، نداماني، موفوكينج، موكوانا، أوباس، تشاين، مبولي، كابيني، جوس، ماكجوبا، كامبل، ماتولودي، سيبيسي.