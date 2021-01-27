السودان ينفي تقييد أو منع سفر الصحفيين إلى دارفور

نفت القوات المسلحة السودانية، تقييد ومنع الاستخبارت العسكرية لحركة الصحفيين والإعلاميين إلى ولايات دارفور (غرب السودان).



وأكدت القوات المسلحة، في بيان صحفي، أنها السند لكل وكالات ووسائل الإعلام، لتسهيل وصولهم وحركتهم إلى مناطق التوترات، بل ومرافقتهم إن استدعى الوضع الأمني، وتوفير الحماية لهم مع حرية التنقل غير المشروط.



وشددت على أنها لم تمنع السفر لأية جهة بالسودان كما لم ترد إليها شكوى أو لغيرها، لافتة إلى أن القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية، أبوابها مشرعة ومتاحة لتسهيل وصول وحماية جميع وسائل الإعلام دون قيد أو شرط، لكل بقاع السودان.



في غضون ذلك، أكدت وزارة الثقافة والإعلام السودانية، أنه منذ تولي الحكومة للسلطة تم إلغاء القيود على تحركات الصحفيين في كل مناطق السودان.



وذكرت وزارة الاعلام، في بيان صحفي، أنه لم يمنع أي صحفي من السفر لدارفور، بل كان هناك توجيه يتعلق بالصحفيين الأجانب والمؤسسات الإعلامية الأجنبية الذين تقدموا بطلب للسفر إلى مدينة الجنينة (في غرب دارفور)، وتم إخطارهم بتطورات الأوضاع الحالية في المنطقة، حسب تقدير السلطات المحلية بالولاية.



وشدد البيان على أن وزارة الاعلام تتولى التنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية لضمان سلامة الصحفيين.