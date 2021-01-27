جازبروم: إمدادات الغاز الروسي موثوقة حتى في ظل انخفاض الأسعار

أكدت إيلينا بورميستروفا نائبة الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم الروسية اليوم الأربعاء أن الشركة أثبتت أنها يمكن أن تكون مصدرا موثوقا لإمدادات الغاز حتى مع انخفاض الأسعار والظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنها القول، أمام المؤتمر الأوروبي للغاز: "في فترة الأزمة والتقلبات الشديدة للغاية، لعبت خطوط الأنابيب دورا رئيسيا في استقرار السوق".



وأضافت أن عقود التوريد طويلة الأجل للشركة ساعدت على زيادة الاستقرار، مضيفة أن الشركة تستخدم نماذج مختلفة من مؤشرات الأسعار المرجعية.



وذكرت أن هيمنة الأسعار الفورية في عقود تصدير الغاز من بين العناصر الأكثر تقلبا في سوق الغاز الأوروبية.



وقال رئيس شركة جازبروم فيكتور زوبكوف في المؤتمر: "مع جائحة كورونا، أصبحت أوروبا أكثر توحدا في هدف استعادة التوازن في سوق الغاز".



وبحبسب بلومبرج، فقد قامت جازبروم بتوريد 175 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا وتركيا في عام 2020، بانخفاض بنسبة 12% عن عام 2019.