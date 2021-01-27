الولايات المتحدة تسجل 142 ألفا و511 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تسجيل 142 ألفا و511 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 25 مليونا و439 ألفا و570 حالة على الأقل.

وقالت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء - إنه تم تسجيل 3990 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 425 ألفا و199 حالة.

وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأنه تم توزيع 44 مليونا و394 ألفا و75 جرعة لقاح كورونا على الأقل في جميع أنحاء البلاد، كما تم إعطاء 23 مليونا و540 ألفا و994 جرعة على الأقل للمواطنين.