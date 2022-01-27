هالاند يتجاهل محمد صلاح في اختياره لـ الثلاثي الأفضل في العالم

صرح إيرلينج هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، بأن روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ هو حاليًا أفضل لاعب في العالم، من وجهة نظره.

وحول اختياره لأفضل 3 لاعبين في العالم، تجاهل هالاند، محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، قائلا: "أفضل 3 لاعبين في العالم؟ عليك أن تقول إن ليفاندوفسكي هو رقم واحد ثم بالنسبة لي".

وأضاف في تصريحاته لـ"سكاي سبورتس ألمانيا": "بنزيما رائع، لكن ميسي رائع أيضًا، لذا يتشارك بنزيما وميسي المركزين الثاني والثالث".

وقال هالاند حول الأشياء التي لا يزال بإمكانه تحسينها: "أعتقد أنه يمكنني التحسن في كل شيء، أعتقد أنني أمتلك درجة جيدة، ولكن لا يزال بإمكاني تحسين ذلك بشكل كبير، يمكنني الحصول على الكرة بشكل أسرع، ويمكنني أن أصبح أقوى".

وواصل: "ولكن إذا اضطررت إلى اختيار شيء واحد، سيكون عدم التعرض للإصابة، عندما أكون لائقًا، يمكنني لعب المزيد من المباريات وتقديم أداء أفضل".

وعن إصاباته بشكل عام أفاد هالاند: "عدم القدرة على اللعب أسوأ شعور، بعد كل شيء، هذه هي وظيفتي، إذا كان بإمكاني تغيير شيء ما الآن، أود أن أبقى خالي من الإصابات، هذا هدفي لعام 2022 وبالنسبة لمهنتي هذا هو أهم شيء".

وبشأن إصابته الحالية، استطرد النرويجي: "يبدو الأمر جيدًا، أتدرب جيدًا مرة أخرى، سأعود قريبًا".

وحول تصريحاته بشأن مستقبله مع الفريق وأنه يشعر بالضغط من جانب ناديه دورتموند، اختتم: "لا أريد أن أخوض في التفاصيل، شعرت حينها أن الوقت قد حان لأقول شيئًا ما، كان الكثير من الآخرين يتحدثون، لذا حدث ما حدث، والآن لا أريد أن أقول أكثر من اللازم، ما قيل قيل ونمضي قدمًا".