أعلن نادي ماميلودي صن داونز اليوم الخميس، تعاقده مع صفقة جديدة لتدعيم خط الوسط قبل انطلاق مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووقع الأهلي مع صن داونز في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، رفقة الهلال والمريخ السودانيين.

وتعاقد صن داونز مع تيبوهو موكوينا لاعب وسط منتخب جنوب إفريقيا ونادي سوبر سبورت يونايتد لمدة 3 سنوات ونصف مع خيار إضافة عام زيادة.

موكوينا أحد أهم لاعبي الدوري الجنوب إفريقي وتوج ببطولة كأس MTN8 مع سوبر سبورت يونايتد.

𝕄𝕠𝕜𝕠𝕖𝕟𝕒 𝕀𝕤 𝔸 𝔹𝕣𝕒𝕫𝕚𝕝𝕚𝕒𝕟❗



Masandawana, let's welcome the Midfield Maestro, 𝕋𝕖𝕓𝕠𝕙𝕠 𝕄𝕠𝕜𝕠𝕖𝕟𝕒 to home of the Champions! 👆#Sundowns #WelcomeMokoena pic.twitter.com/VMHvxmieVU