3 وفيات في الأراضي الفلسطينية في خضم منخفض جوي عميق

أعلنت مصادر فلسطينية، اليوم الخميس، تسجيل ثلاث وفيات اثنتين منها لطفلين خلال الساعات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية في خضم منخفض جوي عميق.

وذكرت المصادر، أن طفلا رضيعا يبلغ شهرا واحدا توفي في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة جراء توقف قلبه بسبب البرد الشديد.

وأوضحت المصادر أن شابا وشقيقته الطفلة لقيا حتفهما الليلة الماضية في حريق اندلع بمنزلهما في منطقة دومة ببلدة الظاهرية جنوب الخليل في الضفة الغربية.

وتتأثر الأراضي الفلسطينية بمنخفض جوي عميق منذ يومين ما دفع السلطات المحلية إلى تعطيل عمل الوزارات والمدارس والهيئات المختلفة بشكل تام اليوم.

وحثت الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية على عدم التحرك بالمركبات الخاصة في ظل تساقط الثلوج تجنبًا لانزلاق المركبات وخوفًا من أن تعلق في الطرقات.

وأعلنت الشرطة إغلاق عدة طرق بفعل تراكم الثلوج، حيث تواصل طواقم وزارة الأشغال العامة والدفاع المدني والبلديات عملها على فتح الطرقات، والتعامل مع الحالات الطارئة.

ويتواصل هطول الثلوج، منذ ساعات مساء في عدة محافظات من بينها رام الله والبيرة وبيت لحم والخليل ونابلس.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية في فلسطين أن يطرأ انخفاض أخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود تسع درجات مئوية، وسقوط زخات متفرقة من الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية.

وحذرت دائرة الأرصاد من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وكذلك من التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأعلن عدد من المؤسسات الرسمية والبلديات عن رفع درجة الجاهزية للتعامل مع تداعيات المنخفض، أسوة بما فعلت وزارة الصحة، التي فعلت خطط الطوارئ في كل مراكزها.